Goldman Sachs'in Kar ve Geliri Arttı

NEW ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs'in ilk çeyrek net kar ve gelirinin arttığı bildirildi.

Goldman Sachs'in bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosu açıklandı.

Bankanın net karı, bu senenin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artış göstererek 2,74 milyar dolar oldu. Kurum, 2017'nin ilk çeyreğinde 2,16 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Ayrıca bankanın 2018'in ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 25 yükselerek 10,04 milyar dolar oldu. Geçen senenin ocak-mart döneminde Goldman Sachs'in geliri 8,03 milyar dolardı.

Kurumun hisse başına karı da geçen senenin ilk çeyreğinde 5,15 dolardan, bu yılın aynı döneminde 6,95 dolara yükseldi.