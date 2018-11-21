Goldman Sachs'ın Birleşik Krallık'taki İnternet Bankası Beklentileri Aştı

–Goldman Sachs'ın bireysel internet bankası, müşterilerine sunduğu yüksek faiz oranıyla, Birleşik Krallık'ta Eylül ayı sonundan bu yana 100 bin müşteri kazandı.

Goldman Sachs'ın Yönetim Müdürü'nün CNBC'ye verdiği bilgilere göre, şirketin "Marcus" isimli bireysel internet bankacılığı Birleşik Krallık'taki ilk uygulamasında "beklentileri aştı".

Eylül sonunda gerçekleşen lansmanından bu yana Birleşik Krallık'ta 100 binin üzerinde müşteri kazanan Marcus, birikimlerde uyguladığı ve veri şirketi Moneyfacts'e göre anında erişim hesapları için belirlenmiş piyasadaki en yüksek oran olan yüzde 1.5 faiz oranıyla müşterilerin ilgisini üzerine çekmeye çalışıyor.

Şirket yetkilisi Des McDaid, Londra'da salı günü gerçekleşen LendIt fintech konferansında yaptığı açıklamada"Birleşik Krallık'daki birikimciler böyle bir şeyi uzun süredir bekliyordu. Brexit sonrası ülkenin finansal hizmetler sektörüyle ilgili kafalardaki soru işaretlerine rağmen Goldman, Birleşik Krallık'taki işine kendini adamıştır. Ekonomik görünümdeki Brexit kaynaklı belirsizlik, müşterilerin para biriktirmesini gerektiren başlıca sebeptir ve biz de bu sebepten Birleşik Krallık'ta kalmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki birikimciler bunun farkındadır" dedi. - İstanbul