Goldman Sachs, BIST'te varant ihraç edecek, piyasa yapıcı ÜNLÜ Menkul Değerler olacak - Haberler Ekonomi
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Goldman Sachs, BIST'te varant ihraç edecek, piyasa yapıcı ÜNLÜ Menkul Değerler olacak

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Goldman Sachs, BIST'te varant ihraç edecek, piyasa yapıcı ÜNLÜ Menkul Değerler olacak

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs'ın Türkiye'de varant ihraç etmek üzere yaptığı başvuru onaylandı.

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs'ın Türkiye'de varant ihraç etmek üzere yaptığı başvuru onaylandı.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve ÜNLÜ & Co grubu iştiraki olarak faaliyet gösteren ÜNLÜ Menkul Değerler'in ihraca aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerini yürüteceği paya dayalı varantlar, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

İhraç edilecek varantlar ile ilgili detaylı bilgi ihraççı Goldman Sachs International'ın www.goldmansachs.com.tr adresli ve piyasa yapıcı ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'ninwww.unlumenkul.com adresli internet sitelerinde yayınlanacak.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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