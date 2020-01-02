Goldman Sachs: ABD ekonomisi olası resesyondan etkilenmez

02.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:43

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, gelecek yıllarda ABD ekonomisinde durgunluk görülme olasılığının oldukça düşük olduğunu, hatta ABD ekonomisinin olası bir resesyondan etkilenmeyeceğini öngördü.

Goldman Sachs ekonomistlerinin hazırladığı rapor, ekonomik büyümeye yönelik mevcut risklerin oldukça düşük olduğunu gösterdi. Raporda, 1980'de başlayan ve düşük enflasyon ile sürdürülebilir büyümenin desteklediği düşük volatiliteyi temsil eden Büyük Moderasyon dönemi göstergelerinin devam ettiği belirtildi.

Goldman Sacsh ekonomistleri Jan Hatzius ve David Mericle, raporda şu değerlendirmeyi yaptı: "Genele bakıldığında Büyük Moderason'a yol açan değişimlerin aynı kaldığını ve ekonominin şu an resesyona daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Yeni riskler oluşabilir, fakat buna rağmen petrol şokları, enflasyon harareti ve finansal dengesizlikler gibi mevcut durgunluğun ana sebeplerinin hiçbiri endişe verici görünmüyor."ABD ve Çin ticaret savaşı, küresel ekonomideki zayıflıklar ve Brexit'in öncülüğündeki jeopolitik riskler, ABD ekonomik büyümesinde çeşitli endişeler oluşturmuştu.Bunun yanında, önceki yedi resesyonun habercisi olması sebebiyle, iki yıllık ABD tahvil getirisinin 10 yıllık tahvil getirilerini aşmasıyla oluşan iç tahvil getirisi eğrisi de yatırımcılarda izlenen endişeli görünümü desteklemişti.

Fakat söz konusu getiri eğrisinin eski haline dönmesi ve ABD ile Çin'in ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmasıyla endişelerin azalmasına paralel olarak, New York Fed gelecek 12 ayda ABD ekonomisinde resesyon görülme olasılığını yüzde 24.6 olarak belirledi.

Kaynak: DHA