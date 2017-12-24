Golden State Galibiyet Serisini Denver'a Karşı Kaybetti

Denver Nuggets, Oracle Arena'da konuk olduğu son şampiyon Golden State Warriors'ı 96-81 mağlup ederek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Golden State Galibiyet Serisini Denver'a Karşı Kaybetti

Bu sezon 18. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Gary Harris 19, Nikola Jokic 18, Wilson Chandler ve Trey Lyles 15'er sayı buldu.

Üç sayılık atışlarda 27'de 3 isabet kaydedebilen ve 86 sayıda kalan son şampiyon Warriors, bu sezon 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ev sahibi takımda Kevin Durant 18, Klay Thompson 15, Draymond Green 10 sayıyla oynadı.

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