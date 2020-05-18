Göldeki mil temizlenmezse Bursa ovası susuz kalacak
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Göldeki mil temizlenmezse Bursa ovası susuz kalacak

Göldeki mil temizlenmezse Bursa ovası susuz kalacak Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı göletindeki mil temizlenmezse ova bu yıl susuzluk yaşayabilir.

Göldeki mil temizlenmezse Bursa ovası susuz kalacak
18.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:26

Göldeki mil temizlenmezse Bursa ovası susuz kalacak

BURSA - Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı göletindeki mil temizlenmezse ova bu yıl susuzluk yaşayabilir.

Uludağ'dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve ovanın yüzde seksenini sulayan göl 3 bin dönüm üzerine kurulu. Dağdan gelen sularla birlikte akan toprak gölün tabasında mil oluşturdu. Oluşan bu mil sebebiyle gölün derinliği 2 metreye kadar düştü. İçinde bulunan toprak sebebiyle göl fazla su tutmazken, milin temizlenmesiyle birlikte göl daha fazla su tutup Bursa ovasının su ihtiyacını karşılayacak. Bölgedeki köylerde tarım yapan çiftçiler ise acilen gölün içindeki toprağın temizlenmesi gerektiğini söylüyor.

Gölün içindeki toprağın temizlenmediği takdirde bu yıl ovanın susuz kalacağını ifade eden İlyas Gümüş, "Bu gölet uzunca yıllardır Bursa ovasının su ihtiyacını karşılıyor. 1938 yılında yapılan bu gölet Uludağ'dan gelen sularla besleniyor. Son yıllarda gölün içine akan toprak su seviyesini düşürdü. Bu da gölün daha az su tutmasına sebep oluyor. Geçen yıl bir ay ova susuz kaldı. Gölün içindeki toprağın temizlenmesi gerek temizlenmezse gölün su bu yazda kuruyabilir. Gölün içinde biriken toprak gölün su tutmasını üçte bir oranında azalttı" dedi.

Gölbaşı Göleti geçtiğimiz yıl su miktarının azalmasıyla büyük oranda kurumuş, sosyal ve ulusal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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