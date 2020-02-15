Göldeki hayvanlara yiyecek bırakıldı
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Göldeki hayvanlara yiyecek bırakıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkındaki hayvanlara, belediye çalışanları tarafından yiyecek bırakıldı.

15.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:38
Göldeki hayvanlara yiyecek bırakıldı

'ın Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkındaki hayvanlara, belediye çalışanları tarafından yiyecek bırakıldı.


Gölbaşı Belediye Başkanı 'ın talimatıyla belediye ekipleri Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında suda yaşayan hayvanlar ve sokak hayvanları için yiyecek bıraktı. Dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuğu, ördek, martı, karabatak gibi suda yaşayan hayvanlar göl kenarına bırakılan yiyecekleri görünce karaya akın etti. Yüzlerce hayvan yiyecek için sudan karaya çıktı. Bırakılan yiyecekleri yemek için hayvanlar birbirleriyle mücadele etti.


Başkan İskender Yıldırım'ın belediye ekiplerine sokak hayvanları ve gölde yaşayan hayvanların düzenli olarak beslenmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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