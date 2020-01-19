Gölde sıra dışı "yüzme şenliği"
Kış yüzme şenliğine katılanlar Vatandaşların kar üzerinde ateş yakarak horon oynaması Gölde yüzen katılımcılar Yüzme şenliğine katılan Rümeysa Yazıcı'nın açıklaması Zihni Yazıcı'nın açıklaması Tarık Gürsoy'un açıklaması Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in açıklaması Gençlik ve Spor...
Kış yüzme şenliğine katılanlar
Vatandaşların kar üzerinde ateş yakarak horon oynaması
Gölde yüzen katılımcılar
Yüzme şenliğine katılan Rümeysa Yazıcı'nın açıklaması
Zihni Yazıcı'nın açıklaması
Tarık Gürsoy'un açıklaması
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in açıklaması
Gençlik ve Spor eski bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklaması RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bin 100 metre rakımdaki Deremezra Yaylası'nda bulunan gölde yüzme şenliği düzenlendi.