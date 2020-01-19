Gölde sıra dışı "yüzme şenliği"
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Gölde sıra dışı "yüzme şenliği"

Kış yüzme şenliğine katılanlar Vatandaşların kar üzerinde ateş yakarak horon oynaması Gölde yüzen katılımcılar Yüzme şenliğine katılan Rümeysa Yazıcı'nın açıklaması Zihni Yazıcı'nın açıklaması Tarık Gürsoy'un açıklaması Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in açıklaması Gençlik ve Spor...

19.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:32
Gölde sıra dışı

Kış yüzme şenliğine katılanlar

Vatandaşların kar üzerinde ateş yakarak horon oynaması

Gölde yüzen katılımcılar

Yüzme şenliğine katılan Rümeysa Yazıcı'nın açıklaması

Zihni Yazıcı'nın açıklaması

Tarık Gürsoy'un açıklaması

Gençlik ve İl Müdürü 'in açıklaması

Gençlik ve Spor eski bakanı 'ın açıklaması RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bin 100 metre rakımdaki Deremezra Yaylası'nda bulunan gölde yüzme şenliği düzenlendi.

Kaynak: AA

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: Gölde sıra dışı "yüzme şenliği"
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