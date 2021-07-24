Gölde müsilajı andıran görüntü
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Gölde müsilajı andıran görüntü

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Gölde müsilajı andıran görüntü Sivas'ta bulunan Ağ gölde oluşan müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti Sivas'ta bulunan Ağ gölde oluşan müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti.

Gölde müsilajı andıran görüntü

Sivas'ta bulunan Ağ gölde oluşan müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ta bulunan Ağ gölde oluşan müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti.

Sivas'ın Zara ilçesinin simgelerinden olan Canova göllerinden Ağ göl, yüzeyinde oluşan ve müsilajı andıran görüntü ile dikkat çekiyor. Canova köyü sınırları içerisindeki gölde henüz tespit edilemeyen bir nedenle oluşan yosunlaşma, gölün yüzeyini kaplayan geniş bir halka oluşturdu. Yoğun tabakasının göl yüzeyinde oluşturduğu halka göle ilginç bir görünüm kattı. Bu ilginç doğa olayı havadan da görüntülendi.

Gölde müsilajı andıran görüntü
Gölde müsilajı andıran görüntü
Gölde müsilajı andıran görüntü
Gölde müsilajı andıran görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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