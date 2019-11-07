Gölde mahsur kalan köpek donmak üzereyken bulundu

Gölde mahsur kalan köpek donmak üzereyken bulundu

Kanada'da gölde mahsur kalan sokak köpeği donmak üzereyken bulundu.

07.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:27
Gölde mahsur kalan köpek donmak üzereyken bulundu

Kanada'da gölde mahsur kalan sokak köpeği donmak üzereyken bulundu.


Kanada'da sokak köpeği buzun kırılması sonucu göle düştü. Kanada'da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu göle düşerek mahsur kalan köpek kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeği kurtarmak için göle gelen ekipler önce bot yardımıyla suya girerek buzları kıra kıra köpeğe ulaştı. Ardından ekipler köpeği alarak kıyıya getirdi. - OTTAWA

Kaynak: İHA
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