Gölde kaybolan oğluyla yaşadığı acı dolu 20 yılı anlattı

Adana'da köprüden göle atlayarak intihar ettiğinden şüphelenilen uyuşturucu madde bağımlısı gencin annesi, oğluyla yaşadığı zorluklarla dolu yaşamını anlattı.

Seyhan Baraj Gölü'nen Dilberler Sekisi yakınındaki Gençlik Köprüsü'nde terk edilmiş motosiklet ile yakınında kıyafetler gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kıyafetlerin arasında uyuşturucu madde alımında kullanılan malzemeler buldu.

Ekipler, motosikletin plakasından sahibinin Fazıl S. (34) olduğunu belirledi.

Fazıl S'nin intihar amacıyla göle atlamış olabileceği değerlendirilerek emniyet su altı ekibince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin haber vermesi üzerine anne Aysel ve Ramazan S. çifti de olay yerine geldi.

Anne Aysel S, gazetecilere, oğlunun 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladığını ve 20 yıldır kullandığını aktararak, uyuşturucunun gençlerin hayatlarını kararttığını ifade etti.

Oğlunun gözünün önünde eridiğini ve hiçbir şey yapamadığını söyleyen acılı anne, "İlaç veremiyorsun, yarasını saramıyorsun. Hiçbir derdine derman olamıyorsun. Elinden tutup, 'kaldırayım' diyorsun ama kaldıramıyorsun." dedi.

"Motosiklet benim için mucize olacak"

Aysel S, oğlu Fazıl'ın, "Anne beni kurtar" dediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Uyuşturucudan kurtulmak için yaklaşık 10 gün önce tedaviye başlamıştı. Bir motosikletinin de olmasını çok istiyordu. 'Motosiklet benim için mucize olacak, bütün uyuşturuculardan kurtulacağım' diyordu. O motosikleti de aldık. Şimdi motosikleti köprünün üzerinde duruyor. Ölüm onlar için kurtuluştur. Onlar yaşamıyor. Hayatı, yeşilliği, yıldızları, Allah'ın verdiği güzellikleri görebiliyorlar mı? Oğlum ölmüş. Davulumu istiyorum. Oğlumun damatlığı da hazır. Neden herkes düğün yapıyor da ben yapamıyorum."

Oğlunun her gün kendisinden uyuşturucu almak için 300-400 lira istediğini aktaran Aysel S, "Nasıl bulacağımı, nasıl edeceğimi bilemiyordum. Özgürlük şimdi başladı. Kapı kapı dolaşıp para istemekten bıktım." ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin göldeki arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA