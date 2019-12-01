Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)

01.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:39

TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, gölde sandalın alabora olması sonucu boğulan Ahmetcan Duman'ın cenazesi, morgdan alınarak, Ferizli Bakırlı Mahalle Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, gencin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ahmetcan Duman'ın cenazesi, Bakırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA