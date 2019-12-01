Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (2)
GENCİN CESEDİ BULUNDUSakarya'nın Ferizli ilçesinde, Akgöl'de sandalın alabora olması sonucu kaybolan Hasan Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu.
01.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:58
GENCİN CESEDİ BULUNDU
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Akgöl'de sandalın alabora olması sonucu kaybolan Hasan Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. AFAD, Deniz Polisi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hasan Yıldırım'ın suda bulunan cesedi kıyıya çıkarıldı.
Kaynak: DHA