Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (2)
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Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (2)

GENCİN CESEDİ BULUNDUSakarya'nın Ferizli ilçesinde, Akgöl'de sandalın alabora olması sonucu kaybolan Hasan Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu.

01.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:58
Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (2)

GENCİN CESEDİ BULUNDU

'nın ilçesinde, Akgöl'de sandalın alabora olması sonucu kaybolan 'ın cansız bedeni bulundu. AFAD, Deniz Polisi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hasan Yıldırım'ın suda bulunan cesedi kıyıya çıkarıldı.


Kaynak: DHA
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