Gölde erkek cesedi bulundu
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Gölde erkek cesedi bulundu

Gölde erkek cesedi bulundu
01.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:49

Gölde erkek cesedi bulundu Adana'da buğday tarlasını kontrole giden mahalle muhtarı gölde erkek cesedi buldu Adana'da buğday tarlasını kontrole giden mahalle muhtarı, gölde bir erkek cesedi buldu.

Gölde erkek cesedi bulundu

Adana'da buğday tarlasını kontrole giden mahalle muhtarı gölde erkek cesedi buldu

ADANA - Adana'da buğday tarlasını kontrole giden mahalle muhtarı, gölde bir erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı İbrahim Kürklü, Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulunan buğday tarlasını kontrol etmeye gitti. Kürklü, kontrol yaparken göl içinde bir erkek cesedi olduğunu gördü. Bunun üzerine hemen 155'i arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen dalgıç polisler, bot ile cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan ilk incelemede cesedin uzun süredir gölde olduğu belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada üzerinde kimlik bulunamayan ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Gölde erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA

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