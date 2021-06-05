Gölde ceset olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
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Gölde ceset olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

Gölde ceset olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde gölde ceset görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlattı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde gölde ceset görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlattı.

İlçede bulunan Gölbaşı Gölü'nde dün akşam saatlerinde balık tutan Mithat Kizir, polisi arayıp, gölde ceset gördüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yaptıkları incelemenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerden yardım istedi. Dalgıç polisler, gölde aramalarını sürdürüyor.


Gölde ceset olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
Gölde ceset olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
Gölde ceset olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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