Gölde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde gölde bulunan cesedin Yıldız G.'ye (42) ait olduğu belirlendi. Evli olan Yıldız G.'nin başka bir erkekle ilişkisi olduğu, bu kişinin ilişkiyi sonlandırmak istemesi üzerine, göle girerek yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Gölcük Mahallesi'ndeki Gölcük Gölü kenarında piknik yapan vatandaşlar, dün saat 14.30 sıralarında, su yüzeyinde hareketsiz duran kadını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Darp, kesici ve delici alet yarası bulunmayan, boğulma sonucu öldüğü sanılan kadının üzerinden kimlik çıktı. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evli olan Yıldız G.'nin başka bir erkekle ilişkisi olduğu, bu kişinin ilişkiyi sonlandırmak istemesi üzerine bunalıma girip, göle girerek yaşamına son verdiği öne sürüldü. Taksiyle tek başına göl kenarına gelen Yıldız G.'nin suya girdiği bölgede sadece kendisine ait ayak izlerine rastlanmasının da intiharı doğrular nitelikte olduğu belirtildi.