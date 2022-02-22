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Gölde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gölde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gölde bulunan kadın cesedinin 42 yaşındaki Yıldız Gülden'e ait olduğu belirlendi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde gölde bulunan kadın cesedinin 42 yaşındaki Yıldız Gülden'e ait olduğu belirlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçede bulunan Gölcük Gölü kıyısında meydana geldi. Piknik yapmak için göl kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, boğulma sonucu öldüğü öne sürülen kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde gölde bulunan kadın cesedinin Yıldız Gülden'e (42) ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Gölde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Gölcük, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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