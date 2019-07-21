Gölde boğulan 2 kuzen toprağa verildi

Bartın'da girdikleri gölde boğularak hayatını kaybeden kuzen olan 2 kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Kurucaşile ilçesi Sarıderesi köyündeki gölde boğulan lise 2. sınıf öğrencisi Buse (15) ile amcasının kızı lise 1. sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur'un (14) cenazeleri, cenaze aracı ile Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak köylerine getirildi.

Kuzenlerin evlerinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı. Burada fenalaşan kuzenlerin babaannesi Durkadun Öztamur'u yakınları teselli etti.

Daha sonra Sarıdere Camisi'ne götürülen cenazeler, ikindi vakti Sarıderesi Ortaokulu bahçesinde kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde Buse'nin babası Hüseyin ile Neslihan'ın babası Zeki Öztamur'un güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenaze törenine çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kurucaşile Kaymakamı Şeyma Polat, Ulus Kaymakamı Zeynep Acar, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı katıldı.

Öte yandan bu yıl liseye başlayacağı öğrenilen Neslihan Öztamur'un, ortaokulu takdir alarak tamamladığı ve en büyük hayalinin hukuk fakültesi okuyarak avukatlık yapmak olduğu öğrenildi.

Dün, geç saatlere kadar çocuklarının eve dönmemesinden şüphelenen aileleri, kuzenleri aramaya başlamış ve köylülerin derede yaptığı aramada Buse'nin cansız bedenine ulaşılırken, Neslihan'ın cesedi de dalgıçlar tarafından gölün dibinde bulunmuştu.

Kaynak: AA