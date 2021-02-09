Gölde balıkçı ağına takılan kuş kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su yüzeyindeki sahipsiz bir balıkçı ağına takılan bahri kuşu kurtarıldı.

Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı Jandarma Burnu Mevkisinde, kayıkların liman olarak kullandığı kıyıda kamışların arasında bir su kuşunun çırpındığını fark edenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yönlendirmesiyle kıyıya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri geldi.

Boy çizmesi giyerek suya giren görevli, kendisine yardım eden bir hayvanseverin desteğiyle kuşu, ayağının takıldığı balıkçı ağını keserek kurtardı.

Kuş, yaşam alanı olan göl sularına bırakıldı.

Kuşun ağlara takıldığını görüp, yetkililere ihbar eden İbrahim Demir, kıyıdan uzak olduğu için kuşu kendi imkanlarıyla kurtaramadığını söyledi.

Durumu yetkililere haber verdiklerini ifade eden Demir, "Ekipler geldi, bir görevliye yardım eden arkadaşımız suya girerek kuşu ağdan kurtardı. Kıyılarda böyle sahipsiz ağların olmaması gerekiyor. Su kuşlarının takılıp ölümüne sebep verebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar