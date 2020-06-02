Gölde 21 bin metre ağ yakalandı Gölde 21 bin metre ağ yakalandıAFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi sınırlarında bulunan Karamık Gölü'nde 21 bin metre misina ağı toplanarak imha edildi.

Gölde 21 bin metre ağ yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi sınırlarında bulunan Karamık Gölü'nde 21 bin metre misina ağı toplanarak imha edildi. Ağın içerisindeki balıklar tekrar suya bırakıldı.

Çay'da bulunan Karamık Gölü'nde kaçak balık avlanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde suya bırakılan sahipsiz 21 bin metre uzunluğunda misina ağ toplanarak sudan çıkarıldı. Ağa takılan balıklar göle geri bırakıldı. Toplanan ağlar yakılarak imha edildi.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Afyonkarahisar, Çay, Bolvadin, Sultandağı su ürünleri ekipleri ve ilçe jandarma kolluk kuvveti desteğiyle Karamık Gölü'ne saat 24.00 sularında giriş yaptık ve sabah 5 sularında gölden çıktık. Bu süre içerisinde 21 metre ağ topladık ve imha ettik. Zaman zaman baskınlarımız devam edecek. Yasaklara vatandaşlarımız uyacak. Göldeki sazan ve turna balıklarının neslini, üremelerini koruyacağız. Amatör avcılığın da 15 Haziran'a kadar yapılması kesinlikle yasaktır" dedi.

Kaynak: DHA