Gölcüklü öğrencilerin POMEM başarısı
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Gölcüklü öğrencilerin POMEM başarısı

Gölcüklü öğrencilerin POMEM başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

27.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı için Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan ücretsiz hazırlık kursuna katılan gençler, çok büyük bir başarıya imza attı.

27.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı için Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan ücretsiz hazırlık kursuna katılan gençler, çok büyük bir başarıya imza attı. Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı'na katılan 82 adaydan, 71'i sınavı kazanarak, sözlü mülakata katılmaya hak kazandı.

Gölcük Belediyesi, 27.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı (PONEM) için gençlere ücretsiz kurs imkanı sundu. Gölcük Belediyespor antrenörleri Aykut Balta ve Öner Akdoğan nezaretinde, Değirmendere Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı verildi. Bunun meyvesi de gençlerin başarısı ile alındı. Kursa katılan 82 adaydan 71'i sınavı kazandı. Sınavı kazanan 71 aday, sözlü mülakatı geçtikten sonra polis olma imkanına ulaşacak. Gençlerin büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Hayallerini gerçekleştirmek yolunda büyük bir başarıya imza atan gençlerimizi ve sıkı disiplinle gençlerimizi çalıştıran ve sınava hazırlayan spor eğitmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyor, sözlü mülakatta da gençlerimize üstün başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Gölcüklü öğrencilerin POMEM başarısı
Gölcüklü öğrencilerin POMEM başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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