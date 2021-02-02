Gölcük Yaylası'nda bulunan gölün su seviyesi yükseldi
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Gölcük Yaylası'nda bulunan gölün su seviyesi yükseldi

02.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:06

Gölcükten detay görüntüler Gölcük Mahallesi esnaflarından Tamer Gültekin in konuşması İZMİR - Ödemiş'e bağlı Turizm merkezlerinden, Gölcük yaylasında geçen hafta kar yağışları ile başlayan ve daha sonra da Yağmur'a dönüşen yağışlar sonrasında, Gölcük te havanın bir nebze ısınmasıyla...

Gölcükten detay görüntüler

Gölcük Mahallesi esnaflarından Tamer Gültekin in konuşması İZMİR - Ödemiş'e bağlı Turizm merkezlerinden, Gölcük yaylasında geçen hafta kar yağışları ile başlayan ve daha sonra da Yağmur'a dönüşen yağışlar sonrasında, Gölcük te havanın bir nebze ısınmasıyla karların tamamen erimesiyle gölün su seviyesinde doluluk oranı üst seviyeye ulaştı.

Gölcük Yaylası'nda bulunan gölün su seviyesi yükseldi
Gölcük Yaylası'nda bulunan gölün su seviyesi yükseldi
Gölcük Yaylası'nda bulunan gölün su seviyesi yükseldi
Gölcük Yaylası'nda bulunan gölün su seviyesi yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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