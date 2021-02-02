Gölcük Yaylası'nda bulunan gölün su seviyesi yükseldi

Gölcükten detay görüntüler Gölcük Mahallesi esnaflarından Tamer Gültekin in konuşması İZMİR - Ödemiş'e bağlı Turizm merkezlerinden, Gölcük yaylasında geçen hafta kar yağışları ile başlayan ve daha sonra da Yağmur'a dönüşen yağışlar sonrasında, Gölcük te havanın bir nebze ısınmasıyla...