Gölcük ve Karamürsel'e sağlıklı altyapı çalışması
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Gölcük ve Karamürsel'e sağlıklı altyapı çalışması

Gölcük ve Karamürsel'e sağlıklı altyapı çalışması
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 71 kilometrelik altyapı çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Gölcük ve Karamürsel ilçelerine bağlı 16 mahallede, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı ile dere ıslahı çalışmaları yapıyor. İki ilçede devam eden proje kapsamında, toplam 71 km uzunluğunda altyapı çalışmaları yapılacak.

43 PROJE

İSU Genel Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın kesintisiz hizmet seferberliği kapsamında yatırım çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. 2021 yılı yatırım programı kapsamında Kocaeli genelinde 43 ayrı ihale ile projeleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezi'nin kuzeyinde yer alan Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde altyapı çalışmaları yapıyor.

16 MAHALLEDE ÇALIŞMA

"Gölcük ve Karamürsel İlçeleri 2021 Yılı Muhtelif İçme suyu, Kanalizasyon, Yağmur suyuve Dere Islahı İnşaatı" projesi kapsamında Gölcük ilçesine bağlı İhsaniye, Panayır, Yunusemre, Çiftlik, Değirmendere, Yazlık, Karaköprü, Piyalepaşa, Nüzhetiye, Halıdere ve İpekyolu mahallelerinde, Karamürsel ilçesinde ise Kayacık, Karapınar, Pazarköy, Nüsretiye ve Osmaniye Mahallelerinde altyapıçalışmaları gerçekleştirilecek.

BORU İMALATLARI YAPILIYOR

Geçtiğimiz aylarda başlanılan altyapı hatlarının yenilenme ve yeni hat çalışmaları, Gölcük ilçesine bağlı Çiftlik, İhsaniye ve Halıdere Mahallelerinde, Karamürsel de ise Osmaniye Mahallesinde program çerçevesinde devam ediyor. İçme suyu hatlarında kullanılan düktil font borular İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

ÜSTYAPI YAPILACAK

İki ilçede yapımı devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde ve sokakların üstyapı çalışmaları İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların altyapı çalışmaları sırasında ve üstyapı öncesi oluşabilecek tozdan etkilenmemeleri için çalışma yapılan yerler belirli aralıklarla sulanıyor.

39 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Proje kapsamında iki ilçeye bağlı 16 mahallede 55 km uzunluğunda içme suyu hattı, 8 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 8 km yağmur suyu hattı ile Gölcük Değirmendere ve Yazlık'ta 480 metre dere ıslahı gerçekleştirilecek. Mahallelere hayat katacak ve uzun yıllar altyapı problemi yaşatmayacak olan projenin, 2022 yılı son aylarında tamamlanması hedefleniyor. Yapılacak altyapı ve üstyapı ve içme suyunda kullanılacak düktil font borular ile birlikte projenin yapım maliyeti 39 milyon lira.

Kaynak: Bültenler

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