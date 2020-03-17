Gölcük ve Karamürsel'de yol yenileme ve onarımı yapılacak Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde hayata geçirilecek yol onarım ve yenileme çalışmaları için ihaleye çıktı

Kocaeli'nin tüm ilçelerinde yolların daha modern ve konforlu olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına 2020 yılında da hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek olan yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

İHALEYE 14 FİRMA TEKLİF VERDİ

2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında her iki ilçede 14 bin 700 metreküp beton, 24 bin 410 ton asfalt ve diğer pek çok işte malzeme kullanılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit ilçesindeki ana hizmet binasında yapılan ihaleye 14 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 26 milyon 482 bin TL ile Tekim İnşaat verirken en düşük teklifi Egecan İnşaat 20 milyon 789 bin TL ile verdi.

Kaynak: Bültenler