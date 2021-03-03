Gölcük ve Bozdağ beyaza büründü

Ödemiş'e bağlı turizm merkezlerinden Gölcük ve Bozdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Ödemiş'e bağlı turizm merkezlerinden Gölcük ve Bozdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle Gölcük ve Bozdağ mahallelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, bölgede eşsiz manzaraların oluştuğunu söyleyerek, "Bölgemiz özellikle kış aylarında kar yağışlarıyla cazibe merkezi haline geliyor. Beyaz örtünün bir süre daha Gölcük ve Bozdağ'da kalmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp