Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu (3)
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Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu (3)

YAĞMURUN YOLA TAŞIDIĞI TAŞ VE TOPRAK KALDIRILDI Gölcük Belediyesi yağmur yağışının taşıdığı taş ve toprakla kapanan Hamidiye Mahallesi yolunda iş makineleriyle çalışma yaptı.

Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu (3)
21.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:05

YAĞMURUN YOLA TAŞIDIĞI TAŞ VE TOPRAK KALDIRILDI 

Gölcük Belediyesi yağmur yağışının taşıdığı taş ve toprakla kapanan Hamidiye Mahallesi yolunda iş makineleriyle çalışma yaptı. İş makinesiyle yolda biriken taş ve toprakla kaldırılarak, kamyonlara yüklendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yolun kapandığı bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.  

  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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