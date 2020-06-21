Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu KOCAELİ'nin Gölcük ve Başiskele ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle ev ve işlerlerinin zemin ve bodrum katları ile alt geçitleri su bastı.

KOCAELİ'nin Gölcük ve Başiskele ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle ev ve işlerlerinin zemin ve bodrum katları ile alt geçitleri su bastı. Kırsal alanda da yağmur sularının yola taşıdığı taş ve toprak nedeniyle bazı köylere ulaşım kapandı.

Gölcük'ün yüksek kesimleri ile Başiskele ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu. Gölcük'ün yüksek kesimlerinde Eriklitepe Mesire Alanı'na giden yol, yağmur sularının getirdiği taş ve toprakla kaplandı. Bazı köylere ulaşımın kapanması üzerine, iş makineleri yola gelen taş ve toprağı kaldırmak için çalışma yaptı.Başiskele ilçesinde ise bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları ile alt geçitleri su bastı. Belediye ekipleri su basan bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: DHA