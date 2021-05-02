Gölcük ve Abant "tam kapanma" sürecinde en sessiz günlerini yaşıyor
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Gölcük ve Abant "tam kapanma" sürecinde en sessiz günlerini yaşıyor

Gölcük ve Abant 'tam kapanma' sürecinde en sessiz günlerini yaşıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, "tam kapanma" nedeniyle sessizliğe büründü.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, "tam kapanma" nedeniyle sessizliğe büründü.

Merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı ile 35 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği parklarda, sadece kuş ve kurbağa sesleri hakim.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların parklara giriş yapmasına izin vermiyor.

Kolluk kuvvetleri de tabiat parklarının bulunduğu güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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