Gölcük ve Abant'ta nilüferleri koparan 160 bin lira para cezası uygulanacak

BOLU'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parklarına renk katan göl yüzeyindeki nilüferleri koparanlara 20 bin lira ile 160 bin lira arası para cezası uygulanacak.

BOLU'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parklarına renk katan göl yüzeyindeki nilüferleri koparanlara 20 bin lira ile 160 bin lira arası para cezası uygulanacak.

Bolu'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parklarında havaların ısınmasıyla birlikte göl yüzeylerindeki rengarenk nilüferler açmaya başladı. Açan nilüferlerle birlikte göl, ayrı bir güzelliğe büründü. Gölcük ve Abant'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri denetimlerini sürdürürken, nilüferleri koparan kişiye, türüne ve miktarına göre 20 bin ile 160 TL arası idari ceza uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük