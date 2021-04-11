Gölcük ve Abant'ta kar yağışı etkili oluyor
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Gölcük ve Abant'ta kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Gölcük ve Abant'ta kar yağışı etkili oluyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20, Abant Tabiat Parkı'nda 25 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20, Abant Tabiat Parkı'nda 25 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 13 ve 35 kilometre uzaklıktaki Gölcük ile Abant'ta dört gündür kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar kalınlığının 20 santimetre olduğu Gölcük'te sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Abant'ta ise aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Karla mücadele eden Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, göl çevresindeki yolun ulaşıma açılması için çalışıyor.

Hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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