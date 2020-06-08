Gölcük'ün kuruluşunun 84.yılı kutlu olsun
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Gölcük'ün kuruluşunun 84.yılı kutlu olsun

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, Gölcük'ün kuruluş gününü kutladı. Başkan Sezer açıklamasında şunları söyledi:

Gölcük'ün kuruluşunun 84.yılı kutlu olsun
08.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:40

"9 Haziran 1936 tarihinde kabul edilen ve 15 Haziran 1936'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 3012 sayılı Kanunla Gölcük İlçesi kurulmuştur.

Gölcük'ün bir garnizon şehri olmasının ilk adımı 1927'de atılmıştır. Yavuz Zırhlısı'nın tamir kararı ile beliren teknik ihtiyaç, Gölcük'te askeri tersanenin kurulmasına sebep olmuştur. Aynı yıl bir havuz inşa edilmiş, yeni kurulan askeri tersanede Yavuz Zırhlısı'nın bakım ve onarımına başlanmıştır.

Donanma Komutanlığı ve Gölcük Tersanesi ile birlikte ilçemiz; "Donanma Kenti" hüviyetini, kurulduğu günden bugüne gururla taşımıştır.

17 Ağustos 1999'da asrın felaketini yaşayan ilçemizin nüfusu, 56 bine kadar düşmüştür.

O acı günlerin izlerini silen Gölcük, gelişimini aralıksız sürdürerek; modern askeri tersanesi, otomotiv sanayisi ve geleceğe umutla bakan 165 bini aşan nüfusuyla, ülkemizin önemli kentleri arasında yerini almıştır.

İlçemizin adının ülke genelinde ve hatta dünyada; sanat, kültür ve spor faaliyetleriyle anılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ticari, sosyal ve kültürel anlamda gelişmiş ve çekim merkezi haline gelmiş, Ulaşlı'dan Yazlık'a modern, müreffeh ve yaşamaktan mutluluk duyacağımız bir Gölcük'ü ortak aklı kullanarak, hep birlikte oluşturacağız. Bu hedefler doğrultusunda azimle ve titizlikle çalıştığımızı ve çok önemli merhale kat ettiğimizi de belirtmek istiyorum.

Bu vesileyle; Türkiye'nin dört bir yanından gelerek; 'bir ebru misali' kaynaşan ve Gölcüklü olan, kadirşinas, hayırsever, çalışkan insanların şehri, 'Donanmanın kalbi', Körfez'in 'bir incisi' Gölcük'te, dünden bugüne, her kademede görev yaparak taş üstüne taş koyan, ilçemiz için çalışan herkesi saygıyla anıyor, saygıdeğer hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyor ve ilçemizin 84.kuruluş yıldönümünü kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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