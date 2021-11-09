Gölcük Ulaşlı Tarihi Osmanlı Hamamı inceleme - Haberler
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Gölcük Ulaşlı Tarihi Osmanlı Hamamı inceleme

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Gölcük Ulaşlı Tarihi Osmanlı Hamamı inceleme

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Müze Müdürü Serkan Gedük, Gölcük Ulaşlı Tarihi Osmanlı Hamamı Temizlik ve Arkeoloji kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Müze Müdürü Serkan Gedük, kentin kültürel değerlerine dokunuşlarda bulunan ve onları gün yüzüne çıkaran ekibi, kazı çalışmalarının yapıldığı Ulaşlı'da ziyaret ederek arkeologlar Aslı Arpa, Ebru İnal ve Halil Akman'dan gelinen nokta konusunda bilgi aldı.

İl Müdürü Taşdelen, ekibi tebrik ederek kültürel değerlerimizin yeniden kazanılması noktasında bu çalışmanın önemli olduğunu dikkat çekti.Bilindiği gibi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleşen ve mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne ait Ulaşlı Tarihi Osmanlı Hamamı Temizlik ve Arkeoloji çalışlarına yaklaşık iki hafta önce başlanmıştı. Tüm hızıyla devam eden çalışma sonrası tarihi hamam önümüzdeki haftalarda restorasyona hazır hale getirilecek.

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