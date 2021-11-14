Gölcük Ulaşlı Futbol Sahasına yepyeni zemin

GÖLCÜK, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli'ye birçok yeni spor tesisi inşa eden Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mevcut spor tesislerinde de bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Gölcük Ulaşlı'daki futbol sahasının zemini Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendi.

DİĞER ONARIMLAR DA YAPILDI

Çalışma kapsamında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sahanın eskiyen sentetik çim halısı söküldü. Sökülen yeni çim halının yerine zemindeki iyileştirmelerden sonra yeni sentetik çim halı serildi. Ayrıca sahanın kale direkleri boyandı ve çevre tellerinde hasarlı olan kısımlar onarıldı.

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