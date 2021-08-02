Gölcük'ten yangın bölgesine yardım eli
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Gölcük'ten yangın bölgesine yardım eli

Gölcük'ten yangın bölgesine yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi, 2 tır yardım malzemesini Manavgat'a uğurladı.

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi, 2 tır yardım malzemesini Manavgat'a uğurladı. Yardım tırları bölgeye ulaşırken, AFAD'a malzemeler teslim edildi.

Gölcük Belediyesi, yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir su tankerini Türkiye Belediyeler Birliği'nin talebi üzerine Manavgat'a gönderdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından uğurlanan su tankeri, bölgede söndürme ve soğutma çalışması yapan ekiplerle koordineli çalışacak. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Sezer, "Geçtiğimiz hafta Arhavi'de sel felaketi yaşanmıştı. Bölgeye 1 tır suyu gönderdik. Ardından; Antalya Manavgat ve birçok bölgede orman yangınları çıktı ve ciğerimizi dağladı. Biz de orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ve birlik beraberliğimizi göstermek için Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğiyle, 2 tır yardım malzemesini cumartesi günü bölgeye uğurladık ve o malzemeler AFAD'a ulaştı. Bunun yanı sıra, yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerinde çalışacak bir de su tankeri gönderdik. Son olarak da hemşehrilerimizin desteğiyle birlikte hazırlayacağımız 1 tır yardım malzemesini salı günü bölgeye göndereceğiz. Ben öncelikle kadirşinas hemşehrilerimiz olmak üzere, Kızılay Gölcük Şubesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gün birlik olma günü" dedi.

3'üncü tır yardım malzemesine destek olmak isteyenler yardımlarını Preveze Caddesi'ne cepheli Gölcük Belediyesi Meclis Salonu Girişine 3 Ağustos salı günü saat 17.00'ye kadar getirebilirler. - KOCAELİ

Gölcük'ten yangın bölgesine yardım eli
Gölcük'ten yangın bölgesine yardım eli
Gölcük'ten yangın bölgesine yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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