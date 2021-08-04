Gölcük'ten Manavgat ve Marmaris'e yardım gönderildi

Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay Gölcük Şubesi'nce başlatılan kampanyada toplanan yardımlar Manavgat'a, 1 su tankeri ise Marmaris'e ulaştırıldı.

Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay Gölcük Şubesi'nce başlatılan kampanyada toplanan yardımlar Manavgat'a, 1 su tankeri ise Marmaris'e ulaştırıldı.

Bölgeye daha önce 2 tır yardım malzemesi gönderilen ilçede, vatandaşların desteğiyle yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor.

Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay Gölcük Şubesi'nce başlatılan kampanya kapsamında toplanan kağıt havlu, gıda kolileri, su, çocuk bezi, temizlik malzemeleri, tuvalet kağıdı, giysi ve kişisel bakım ürünleri, Manavgat'a gönderildi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Marmaris'e ise su tankeri ulaştırıldı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, orman yangınlarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Gölcük halkının 17 Ağustos Marmara Depremi'ni yaşadığını, acının ne olduğunu çok iyi bildiklerini aktaran Sezer, yangın bölgesindeki halkın yanında olduklarını, ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sezer, "Hedefimiz, 1 tır yardım göndermekti fakat halkımızın duyarlılığı ve yardımseverliği örnek oldu. Gelen yardımlar fazla olunca ikinci tırı doldurduk. Yardım tırlarımız en kısa sürede yangın bölgesine ulaşacaktır. Marmaris'teki yangın bölgesine de 1 su tankeri gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner