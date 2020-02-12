Gölcük'ten kısa kısa

12.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:34

TEMA Vakfı Gölcük Temsilciliği'nin düzenlediği etkinlikte, ilçede eğitim gören öğrenciler meşe palamudu toplayarak, tüpleme çalışmalarına katıldı.

Değirmendere Turgut Özal İlkokulu 2-D sınıfı öğrencileri, TEMA Vakfı'nın projesi kapsamında, öğretmenleri Mine Çetintaş ve sınıf anneleri ile meşe palamutlarını tüpleme yöntemini öğrendi.

Öğrenciler, Gölcük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün serasında filizlenmesi için meşe palamutlarını minik saksılara tüpleme çalışmaları yaptı.

Etkinliğe, TEMA Vakfı Gölcük Şubesi Temsilcisi Melahat Aşıkoğlu, vakfın Merkez Mahallesi sorumlusu İlkay Küçük, Topçular Mahallesi Sorumlusu Hasibe Üstün Erna, Değirmendere Merkez Mahallesi Sorumlusu Şevkiye Uğur, TEMA Gönüllüsü Birgül Akgün ve 60'a yakın öğrenci katıldı.



Melahat Aşıkoğlu, burada yaptığı açıklamada, TEMA Vakfı temsilciliği olarak amaçlarının çocukları toprakla buluşturmak olduğunu söyledi

Öğrenciler sertifikalarını aldı

Gölcük Belediyesince öğrencilere taş baskı ve oyma kursu verildi.

Usta öğretici Yasemin Demirtaş nezaretinde "öğrenciler ustaları ile buluşuyor" adlı sanat etkinliği kapsamında öğrenciler Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde taş baskı ve oyma sanatını öğrendi.

Kursa, Gölcük Kız Meslek Lisesi, Çakabey Anadolu Lisesi, İhsaniye Anadolu Lisesi ve Farabi Sağlık Meslek Lisesi'nden 60 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin yaptığı taş baskı ve oyma eserlerinin sergilendiği stant ziyarete açıldı.

Törende konuşan Sezer, geleneksel sanatların yaşatılması için gençlere her ay bu tür çalışmalar yaptırdıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Alptekin tarafından verildi.

Kaynak: AA