Gölcük'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
16.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:16
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı D-130 kara yolu Pervane durağı mevkisinde yolcu otobüsü, tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 54 ABJ 096 plakalı kamyonette sıkışan C.B, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, Necati Çelik Devlet Hastanesine hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-130 kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA