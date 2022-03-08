Gölcük'te zabıta ekiplerinin denetimi sürüyor - Haberler

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Gölcük'te zabıta ekiplerinin denetimi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölcük'te zabıta ekiplerinin denetimi sürüyor

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına ve stokçuluğa karşı marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına ve stokçuluğa karşı marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yağ satışları konusunda vatandaşlardan yoğun olarak gelen şikayetlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zincir marketler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm marketleri denetleyen ekipler, hem stokçuluk durumunu hem de etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri de denetlendi. - KOCAELİ

Gölcük'te zabıta ekiplerinin denetimi sürüyor

Gölcük'te zabıta ekiplerinin denetimi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gölcük Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel, Haberler

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