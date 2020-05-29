Gölcük'te şükür kurbanı kesildi Kocaeli'de, Gölcük İlçe Müftülüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılınması dolayısıyla şükür kurbanı kesildi.

Kocaeli'de, Gölcük İlçe Müftülüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılınması dolayısıyla şükür kurbanı kesildi.

Gölcük Mezbaha Müdürlüğündeki programda konuşan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, tüm dünyada olduğu gibi ilçede de yaklaşık 3 aydır salgınla mücadele ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yoğun bir çaba sarf edildiğini vurgulayan Karabulut, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzeri tüm kamu kurum ve kuruluşlarına herkese teşekkür ediyorum. Bu özverili çalışmalarımız sırasında gerek sağlık çalışanlarından gerek kurum kuruluşlarında vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bizler tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi hem Türkiye'de hem de ilçemizde verdik bu mücadelemizde başta kaymakamlığımız, belediyemiz kamu, kurum, polisimiz, jandarmamız ve tüm vatandaşlarımız bu özverili mücadelede destek verdiler."

Belediye Başkanı Ali

Yıldırım Sezer de camilerde ibadetin başladığını kaydederek, "Allah bir daha böyle bir olayla bizleri

sınamasın. Vatandaşlarımız bundan sonra da bu tedbirleri elden bırakmayıp, gerekli önlemlerini sürdürmelerini ikinci bir dalgaya yakalanmamamızı

sağlayacaktır." dedi.

Daha sonra Gölcük Müftüsü İlyas Öztel tarafından dua edilmesinin ardından şükür kurbanı kesildi.

Kaynak: AA