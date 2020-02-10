Gölcük'te silah kaçakçılığına 2 gözaltı
Haberler » Güncel » Gölcük'te silah kaçakçılığına 2 gözaltı - Haber

Gölcük'te silah kaçakçılığına 2 gözaltı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

10.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:26
Gölcük'te silah kaçakçılığına 2 gözaltı

'nin ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, H.A. ve Ö.Ş., gözaltına alındı. 2 şüpheli jandarmada ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler