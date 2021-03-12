BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
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BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları

12.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:28
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları

Gölcük'te kartpostallık kar manzaralarıBOLU'da, çam ormanlarının arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı kar yağışı ile beyaza bürünürken, kartpostalları aratmayan saklı güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları

BOLU'da, çam ormanlarının arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı kar yağışı ile beyaza bürünürken, kartpostalları aratmayan saklı güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Gölcük Tabiat Parkı, son günlerde kentte etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Gölcük'e gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkardı. Beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkı görenleri hayran bıraktı. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki manzaralar kartpostalları aratmadı. Ağaçların göle yansıması eşsiz görüntüler oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki güzellik drone ile havadan da görüntülendi.

BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları
BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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