Gölcük'te satranç turnuvası düzenlenecek

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Gölcük Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 15-16-17 Şubat tarihinde organize edeceği Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda bir araya getirecek.

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Gölcük'te Öğrenciysen Projesi kapsamında Okullar Arası Satranç Turnuvası düzenlenecek. 15-16-17 Şubat 2022 tarihlerinde Gölcük Kongre Sarayı'nda yapılacak turnuvada, ilçede öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Kategori 1; ilkokullar 2., 3. ve 4. sınıflar, kategori 2; ortaokullar 5.6.7 ve 8.sınıflar, Kategori 3; liseler 9.10.11 ve 12.sınıflar olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak turnuvaya öğrencilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Başkan Sezer başarılar diledi

Öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla örnek faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Gölcük Belediye Başkan Ali Yıldırım Sezer, "Satranç; çocuklarımızın beyin gelişimini destekleyen, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmelerine yardımcı olan, başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini öğreten önemli bir spor. Biz; geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin satranç sporu ile ilgilenmesini ve en iyi şekilde bu zihin sporunu öğrenmelerini istiyoruz. Bu kapsamda da bu turnuvayı düzenliyoruz. Öğrencilerimizin turnuvaya büyük ilgi göstermelerini istiyor ve katılacak tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel