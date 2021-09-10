Gölcük'te otopark sorunu çözüldü
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Gölcük'te otopark sorunu çözüldü

Gölcük'te otopark sorunu çözüldü
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesinin önemli ve trafiğin yoğun olduğu caddelerinden Donanma Caddesi 2. Sokak'ta, 84 araçlık açık otopark yapıldı.

Büyükşehir tarafından Gölcük Donanma Caddesi 2. Sokak'ta yapılan 84 araçlık otoparkla bölgenin park sorunu çözüldü

Açık otoparkın devreye girmesiyle Gölcük Donanma Caddesi'nde trafik yoğunluğu rahatladı, araç park sorunu büyük ölçüde çözüldü.

84 ARAÇ KAPASİTELİ

Büyükşehir, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalara araç park etme sıkıntısını ortadan kaldırmak için otopark inşa etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Gölcük'te trafiğin yoğun olduğu caddelerden Donanma Caddesi 2. Sokak'ta yapılan 2 bin 500 metrekare alana sahip 84 araçlık otopark ile park sorunu giderilmiş oldu.

Kaynak: Bültenler

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