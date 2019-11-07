Gölcük'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Gölcük'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

07.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:20
Gölcük'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Merkez Mahallesi'nde Cuma C'nin kullandığı 41 DC 224 plakalı otomobil, Amiral Sağlam Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen Kevser I'ya çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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