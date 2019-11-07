Gölcük'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük Merkez Mahallesi'nde Cuma C'nin kullandığı 41 DC 224 plakalı otomobil, Amiral Sağlam Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen Kevser I'ya çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.