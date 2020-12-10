Gölcük'te otomobil devrildi: 1 yaralı
10.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:56
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük İpekyolu Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde Murat Ekiz yönetimindeki 16 BRB 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner