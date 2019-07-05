Gölcük'te orman yangınıyla mücadele çalışması

Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, orman yangınlarına karşı tüm hazırlıkları tamamlandıklarını bildirdi.

Kaptanoğlu, yaz aylarında ormanlarda yangın riskinin arttığını belirterek, olası yangında yapılacak müdahale için çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Orman yangınlarına müdahalede en önemli hususun ilk anlar olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, "Gölcük olarak ilk müdahale süresini daha da aşağıya çekmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle işbirliği yaparak düzenlenen kırsal alan ve orman yangınlarına müdahale eğitimi aldık. Görev sahamızda meydana gelen yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Büyük kısmı tedbirsizlik ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA