Gölcük'te okullar yenileniyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okullarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, gazetecilere, ilçedeki eski okulların yıkılarak yerine yenilerinin yapıldığını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle birçok okulun yenilendiğini kaydetti.

Gölcük'te yeni ve konforlu okulların yapıldığını aktaran Mert, "Bu kapsamda ilçemizin en eski okullarından biri olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, ikinci eğitim öğretim dönemi başlamadan yıkılarak yerine yenisi yapılacak. Bu aşamada lise öğrencilerimiz ise ilçemizde yeni yapılan Gölcük Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitimlerine devam edecekler. Konuyla ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık ve okul velilerimizle görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.