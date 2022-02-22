Gölcük'te öğrenciler hayvan sevgilerini resimlerine yansıttı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Öğrencilere doğa bilinci, doğadaki canlılara karşı hoşgörü ve sevgi aşılamak için düzenlenen etkinliğe 19'u ortaokul ve 13'ü lise olmak üzere 32 okuldan 122 öğrenci katıldı. İlk gün ortaokul ve ikinci gün ise lise öğrencilerinin performanslarını sergileyecekleri etkinliğin başlangıcına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

HAYVAN SEVGİLERİNİ RESİM KAĞITLARINA AKTARDILAR

İkinci kez düzenlenen etkinlikte bu yıl öğretmenler için de bir yer ayrılarak öğrencilerinin performanslarını izlemeleri sağlandı. Ortaokul öğrencilerinin hayvan sevgilerini resim kâğıtlarına aktardığı etkinliğin ilk gününde; birbirinden güzel resimler ortaya çıktı. Öğrenciler, en sevdikleri hayvanları; zihinlerinde kurdukları sevgi kompozisyonu ile rengârenk boyalar kullanarak kâğıda aktardılar. Öğrencilerin çizdikleri resimler ise daha sonraki organizasyonlarda Gölcük Belediyesi tarafından sergilenecek.

BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN ÇİZİMLERİNİ DİKKATLE İNCELEDİ

Öğrencilerin çizimlerini dikkatle inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert; etkinliğe katılan öğrenci ile öğretmenlere katılım ve teşekkür sertifikaları takdim etti.

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