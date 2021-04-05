Gölcük'te öğrenciler 10 çuval mavi kapak topladı
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Gölcük'te öğrenciler 10 çuval mavi kapak topladı

Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Gölcük'te öğrenciler 10 çuval mavi kapak topladı

Gölcük Piyalepaşa İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan kampanyada toplanan 10 çuval mavi kapak, Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne bağışlandı.

Gölcük Piyalepaşa İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan kampanyada toplanan 10 çuval mavi kapak, Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne bağışlandı.

Okul Müdürü Songül Bayraktar, yaptığı açıklamada, engellilere tekerlekli sandalye alınması için okullarında mavi kapak toplama kampanyası düzenlediklerini belirterek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kampanya kapsamında 10 çuval mavi kapak toplandığını bildiren Bayraktar, "Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne teslim ettik. Çalışmalarımızdan dolayı Gölcük Belediyesince okulumuza geri dönüşüm kutusu konuldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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