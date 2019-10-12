Gölcük'te Mehmetçik için dua edildi

12.10.2019 16:46

Gölcük Muş Dağarası Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Kadın Kolları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Dernek binasında düzenlenen aylık toplantıya, dernek başkanı Yusuf Kara, Gölcük Kavaklı Mahallesi Muhtarı Müzeher Değer, derneğin kadın kolları başkanı Hatice Albayrak ve üyeler katıldı.

Kara, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir harekat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün 4. gününde ordumuzun teröre karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda biz her konuda ordumuzun yanındayız. Bugün ordularımız için en önemli olan duadır. Duaya çok ihtiyacımız vardır. Burada en çok dikkat edilmesi gereken önemli bir husus daha ise birlik ve beraberliği en iyi şekilde sağlamaktır. Biz bu derneği kurarken, Gölcük'te bir şey almak için değil, Gölcük'e bir şey verebilmektir amacımız. Bunu da hep birlikte başaracağız."

Albayrak da "Bizler bu memleketin evlatları, Nene Hatun'un, Şerife Bacı'nın torunlarıyız. Sınırda Savaşan Mehmetçiğimize manevi destek vermek için toplandık. Allah Mehmetçiğimize, güç kuvvet versin. Ordumuzu muzaffer elesin. Değerli konuklar, Mehmetçik bir fidandır onu dikmek gerek, Mehmetçik bir abidedir onu korumak gerek, Mehmetçik bir destandır onu okumak gerek."

Daha sonra Mehmetçik için dualar edildi.

Kaynak: AA